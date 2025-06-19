Adana'da Gazetecinin Otomobilinin Kapıları Çalındı - Son Dakika
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Adana'da Gazetecinin Otomobilinin Kapıları Çalındı

19.06.2025 14:31
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Gazetecinin tamirdeki aracı, hırsız tarafından kapıları sökülerek çalındı. Şüpheli tutuklandı.

Adana'da şaşkına çeviren hırsızlık: Gazetecinin otomobilinin kapıları böyle çalındı

ADANA - Adana'da bir gazeteciye ait tamirdeki otomobilinin kapıları çalındı, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kameradan tespit edilip yakalanan şüpheli ifadesinde, "Hırsızlık amacıyla yapmadım" diyerek kendini savunması pes dedirtti.

Olay, 15 Mayıs günü Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli S. Ö. sokakta park halindeki gazeteci Şeyhmus Baysal'a ait otomobilin sağ ön ve arka kapıları sökerek çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kapıların çalındığını öğrenen Baysal'ın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışma sonucu şüpheli S.Ö.'nün adresi belirlenerek evinde yakalandı. Çalınan kapılar ise bulundu

"Şüpheliden pişkin savuma"

Çalınan kapılarında bulunduğu olaın şüpheli S.Ö., "Hırsızlık amacıyla yapmadım. kapıya ihtiyacı vardı"dediği öğrenildi. Emniyetteki şlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili bilgi veren Gazeteci Şeyhmus Baysal, "Arabayı bakıma bıraktım, genel bir bakım olacaktı. Ama 3 gün önce tamircimiz beni aradı, sağ ön ve sağ arka kapının çalındığını söyledi. Ardından emniyet güçlerimizin çalışmasıyla şüpheli yakalandı. Çok rahat bir şekilde sigara içerek sökmüş kapıları " dedi.

"Kendi aracına takmış"

Kapıların bulunma sürecini anlatan Baysal, "Ardından emniyetin çalışması sonrasında kapıların bulunduğu söylendi. Emniyete gittik, çok ilginç. Orada koltuğumuzun altına alarak kapıları teslim aldık. Aracın sağ ön ve sağ arka kapısının çalan kişinin kendi aracında takmış öyle bulundu" diye konuştu.

Olay duyulduktan sonra birçok kişinin gerçekliğe inanamadığını aktaran Baysal, "Kapıların çalındığını duyunca önce inanmadım, şaka gibiydi. Şaka yapıyorlar zannettim. Dün gazeteci bir arkadaşımız paylaştı, yapay zekayla yapılmış diye bir çok telefon aldım. Üzülecek halime gülüyorum"diyerek durumu açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Gazetecinin Otomobilinin Kapıları Çalındı - Son Dakika

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