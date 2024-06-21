Adana'da Genç Bir Kişi Dereye Girerken Boğuldu

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Adana'nın Kozan ilçesinde bir genç, serinlemek için girdiği derede boğuldu.

Kemer Mahallesi'nde, arkadaşlarıyla serinlemek için dereye giren Ramazan Özdemir (18), girdiği sudan çıkamayınca çevredekiler tarafından çıkartıldı. Vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler genci Kozan Devlet Hastanesine kaldırdı. Özdemir, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ADANA