Adana'da göle düşen otomobilde 16 yaşındaki çocuğun cenazesine ulaşılırken, diğer aile üyelerine saatlerce ulaşılamadı

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Adana'da göle düşen otomobilde bulunan 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cenazesine ulaşılırken, anne, baba ile diğer çocuğa saatlerdir ulaşılamaması üzerine bir yakını göle atlamak isteyince, polis ve yakınları tarafından ikna edildi.

Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi'nde, Veysel Aydoğmuş'un kullandığı, içinde 16 yaşındaki oğlu Batuhan, 13 yaşındaki oğlu Mete ve eşi Emine Aydoğmuş'un olduğu otomobil Çatalan Batı Köprüsü'ne geldiği sırada köprünün demir bariyerlerine çarparak Seyhan Baraj Gölü'ne düşmüştü. Kaza sonrası dalgıç polislerin başlattığı aramada 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş'un cansız bedenine ulaşılmıştı. Ancak aradan 2.5 saat geçmesine rağmen anne, baba ve diğer çocuğa ulaşılamadı. Bu duruma tepki gösteren ailenin bir yakını göle atlamak istedi. Şahsı polis ve araya giren vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. Şahıs bir süre göle atlamak için ısrar etse de daha sonra ikna oldu. Bu arada, arama çalışmalarını izleyen ailenin yakınları da gözyaşlarına boğuldu.

Ayrıca, kaza sırasında Batuhan Aydoğmuş'un araçtan atladığı ancak yüzme bilmediği için göle battığı, diğer 3 kişinin ise araçtan hiç çıkamadığı öğrenildi. Bu nedenle göl kenarına vinç getirildi. Vinç ile otomobilin gölden çıkartılması bekleniyor. - ADANA