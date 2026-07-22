Yaşlı kadın mağdur oldu, şoförler protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yaşlı kadın mağdur oldu, şoförler protesto etti

Yaşlı kadın mağdur oldu, şoförler protesto etti
22.07.2026 12:13  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Büyükşehir Belediyesi UKOME kararıyla güzergahları değiştirilen dolmuştan indirilen yaşlı kadın, buraları bilmediğini söyleyerek ağladı. Dolmuş şoförleri de kararı protesto ederek belediye önünde basın açıklaması yaptı.

ADANA (İHA) – Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla güzergahları değiştirilen dolmuştan indirilen yaşlı kadın, "Buraları ben bilmiyorum, başka arabaya güvenemiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Dolmuş şoförleri ise toplanarak kararı protesto etti.

Adana'da Özen hattı dolmuşu şoförleri, UKOME kararıyla güzergahlarının Çukurova Devlet Hastanesi'nden Doğal Park'a çekilmesine tepki gösterdi. Kararı protesto etmek için konvoy oluşturan dolmuşçular, Adana Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek basın açıklaması düzenledi.

"Defalarca dilekçe vermemize rağmen mağduriyetimiz giderilmedi"

Özen Dolmuşları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Zeki Kurşun, "17 mahalle muhtarımızın, okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin imzalı dilekçeleri bulunuyor. Mahallelerimizde yaşayan yoksul halkımız hastaneye, valiliğe ve tren garına tek dolmuşla seyahat etmektedir. Defalarca yetkililere dilekçe vermemize rağmen mağduriyetimiz giderilmedi. Şoför arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermesi için kullanılan depolama ve dinlenme alanımız, lehimize olan bilirkişi raporuna ve herhangi bir mahkeme kararı olmamasına rağmen iptal edilmeye çalışılıyor. UKOME'nin bugün toplanarak bu alanı hukuksuz bir şekilde iptal etme girişimini kabul etmiyoruz. Bizler halkın temsilcileriyiz ve bu haksızlığa karşı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yetkililerin sesimizi duymasını ve bu haksızlığın bir an önce giderilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Eğer vatandaşa hizmet etmeyeceksek durağımız neden var"

Dolmuş şoförlerinden Eşref Gezik ise, "Biz buraya halkımıza hizmet etmek için geliyoruz; annemiz, bacımız, ağabeyimiz bu araçlara biniyor. Eğer biz bu vatandaşa hizmet etmeyeceksek bu durağımız neden var. Belediyeye defalarca dilekçe yazmamıza rağmen, her gün zabıtalar gönderilerek taciz ediliyoruz. Bize, 'Doğal Park'ın ilerisine geçemezsin, oradan sonra yolcuyu indireceksin' diyorlar. Ben bu aracın vergisini, mazotunu ödüyor, arıza yaptığında 70-80 bin lira masraf karşılıyorsam, neden yolcu alamıyorum. Mıdık'tan, Menzil'den gelen yaşlı ve hasta bir insanı hastaneye giderken yarı yolda nasıl indirebilirim. Gerekirse arabamı yakarım ama hakkımı bırakmam. Belediyenin ve UKOME'nin güzergahımızı elimizden almaya çalışan bu kararlarına karşıyız ve sorunun acilen çözülmesini istiyoruz" dedi.

Öte yandan, güzergah değişikliği nedeniyle zabıta tarafından dolmuştan inmek zorunda bırakıldığı iddia edilen yaşlı bir kadının, "Buraları ben bilmiyorum, başka arabaya güvenemiyorum" diyerek gözyaşlarına boğulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ADANA

Kaynak: İHA

Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Belediye, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yaşlı kadın mağdur oldu, şoförler protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu’na davul-zurna sürprizi Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu'na davul-zurna sürprizi
Tekirdağ’da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti Tekirdağ'da kamyon ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Gülistan Doku’nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler Gülistan Doku'nun Cesediyle İlgili Yeni Gelişmeler
Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel’i yakacak ifade “Bilgim var, sen gerekeni yap“ Gülistan Doku dosyasında Tuncay Sonel'i yakacak ifade! "Bilgim var, sen gerekeni yap"
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul

12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
10:41
Ankara’da eğitim helikopteri düştü Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
Ankara'da eğitim helikopteri düştü! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 12:30:23. #7.13#
SON DAKİKA: Yaşlı kadın mağdur oldu, şoförler protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.