Yaşlı kadın mağdur oldu, şoförler protesto etti

ADANA (İHA) – Adana Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla güzergahları değiştirilen dolmuştan indirilen yaşlı kadın, "Buraları ben bilmiyorum, başka arabaya güvenemiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Dolmuş şoförleri ise toplanarak kararı protesto etti.

Adana'da Özen hattı dolmuşu şoförleri, UKOME kararıyla güzergahlarının Çukurova Devlet Hastanesi'nden Doğal Park'a çekilmesine tepki gösterdi. Kararı protesto etmek için konvoy oluşturan dolmuşçular, Adana Büyükşehir Belediyesi önüne gelerek basın açıklaması düzenledi.

"Defalarca dilekçe vermemize rağmen mağduriyetimiz giderilmedi"

Özen Dolmuşları Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Zeki Kurşun, "17 mahalle muhtarımızın, okul müdürlerimizin, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin imzalı dilekçeleri bulunuyor. Mahallelerimizde yaşayan yoksul halkımız hastaneye, valiliğe ve tren garına tek dolmuşla seyahat etmektedir. Defalarca yetkililere dilekçe vermemize rağmen mağduriyetimiz giderilmedi. Şoför arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını gidermesi için kullanılan depolama ve dinlenme alanımız, lehimize olan bilirkişi raporuna ve herhangi bir mahkeme kararı olmamasına rağmen iptal edilmeye çalışılıyor. UKOME'nin bugün toplanarak bu alanı hukuksuz bir şekilde iptal etme girişimini kabul etmiyoruz. Bizler halkın temsilcileriyiz ve bu haksızlığa karşı Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yetkililerin sesimizi duymasını ve bu haksızlığın bir an önce giderilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Eğer vatandaşa hizmet etmeyeceksek durağımız neden var"

Dolmuş şoförlerinden Eşref Gezik ise, "Biz buraya halkımıza hizmet etmek için geliyoruz; annemiz, bacımız, ağabeyimiz bu araçlara biniyor. Eğer biz bu vatandaşa hizmet etmeyeceksek bu durağımız neden var. Belediyeye defalarca dilekçe yazmamıza rağmen, her gün zabıtalar gönderilerek taciz ediliyoruz. Bize, 'Doğal Park'ın ilerisine geçemezsin, oradan sonra yolcuyu indireceksin' diyorlar. Ben bu aracın vergisini, mazotunu ödüyor, arıza yaptığında 70-80 bin lira masraf karşılıyorsam, neden yolcu alamıyorum. Mıdık'tan, Menzil'den gelen yaşlı ve hasta bir insanı hastaneye giderken yarı yolda nasıl indirebilirim. Gerekirse arabamı yakarım ama hakkımı bırakmam. Belediyenin ve UKOME'nin güzergahımızı elimizden almaya çalışan bu kararlarına karşıyız ve sorunun acilen çözülmesini istiyoruz" dedi.

Öte yandan, güzergah değişikliği nedeniyle zabıta tarafından dolmuştan inmek zorunda bırakıldığı iddia edilen yaşlı bir kadının, "Buraları ben bilmiyorum, başka arabaya güvenemiyorum" diyerek gözyaşlarına boğulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ADANA