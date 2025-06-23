Adana\'da Hırsızlık Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da sokak sokak gezip bisiklet ve motor çalan 3 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da farklı tarihlerde 7 elektrikli bisiklet ve 2 motosiklet çalan 3 şüpheli önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son bir ayda art arda yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma yaptı. Güvenlik kamerası görüntülerini mercek altına alan ekipler, şüphelilerin Y.M. olduğunu, bazı hırsızlıklarda ise gözcülüklerini F.B.'nin yptığını tespit etti. Tespit edilen 3 şüpheli, Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi'nde saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramada çalınan bisitklet ve motosikletlere ulaşılamdı.

Şüphelilerin sokak sokak gezerek hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.