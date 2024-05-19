Adana\'da inşaat işçisi beton mikserinin hortumuna tutunarak yer değiştirdi

3.Sayfa

Adana'da bir inşaat işçisinin beton mikserinin hortumuna tutunarak yer değiştirdiği tehlikeli anlar saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta çalışan bir işçi gideceği yere beton mikserinin hortumuna tutunarak gitmesi görenleri hayrete düşürdü. İşçinin bu anları saniye saniye görüntülendi. İşçi, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan gideceği yerde indi. - ADANA