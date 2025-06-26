Adana\'da Kaçak Makaron ve Elektronik Sigara Operasyonu

Adana'da 9 milyon 170 bin adet gümrük kaçağı makaron ve bin 210 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Sarıçam ilçesinde yapılan operasyonda 9 milyon 170 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Ceyhan ilçesinde bir araçta ise bin 210 adet gümrük kaçağı elektronik sigaraya el konuldu. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin 5 buçuk milyon liradan fazla olduğu öğrenildi.

Her iki operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA