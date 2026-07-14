Adana'da beton bariyere çarpan otomobil sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan ilçesi gişelerinde meydana geldi. Barış Yaşa'nın (24) kullandığı 01 BGF 326 plakalı otomobil kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Barış Yaşa kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaşa'nın cesedi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA
Son Dakika › 3. Sayfa › Adana'da Kaza: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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