Adana'da Minibüs Şoförleri Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika
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Adana'da Minibüs Şoförleri Arasında Kavga Çıktı

Adana'da bir minibüsçü, 'Benim hattıma girdin' diyerek içinde yolcu varken başka bir minibüse çarparak aynasını kırdı. Olayın ardından iki farklı minibüs durağındaki sürücüler arasında kavga çıkarken, polis havaya ateş açarak tarafları ayırdı.

22.07.2024 20:49
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Adana'da bir minibüsçü, 'Benim hattıma girdin' diyerek içinde yolcu varken başka bir minibüse çarparak aynasını kırdı. Olayın ardından iki farklı minibüs durağındaki sürücüler arasında kavga çıkarken, polis havaya ateş açarak tarafları ayırdı.

Kentte iki farklı minibüs durağı arasında hat kavgası yaşandı. Bir sürücü "Benim hattıma girdin" diyerek tartıştığı kişinin minibüsüne içinde yolcu varken aracıyla çarparak camını kırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, olayın ardından iki farklı minibüs durağının şoförleri arasında kavga çıktı. Minibüs şoförleri, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda birbirine girdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, havaya ateş açarak kavgayı sonlandırdı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Minibüs Şoförleri Arasında Kavga Çıktı - Son Dakika

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