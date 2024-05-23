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Adana'da mobilyacıda başlayan yangın müstakil eve sıçradı, evde mahsur kalan 4 kişiyi komşuları kurtardı

Yangında insanlar canı ile uğraşırken yüzlerce kişi merakla izledi

ADANA - Adana'da mobilya satış ofisinde çıkan yangın 3 katlı müstakil eve sıçradı. Korkutan yangından evde mahsur kalan 4 kişi komşuları tarafından kurtarıldı. Kurtarılan 4 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'ndeki bulunan bir mobilya satış ofisinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı mobilyacıda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek hemen yanında bulunan 3 katlı müstakil eve sıçradı.

Müstakil evin son katında oturan Hicran Çığıraçan (65), Ceylan Cığıraçan (30), 2 yaşındaki Neva ile Selami Yüzgeçiçier'i komşuları kurtardı. Kurtarılan kişiler dumandan etkilenirken sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavileri yapıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında mobilya satış ofisi tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken 3 katlı müstakil evde de maddi hasar meydana geld

Eşi ve çocukları yangında mahsur kalan Sebahattin Çığıraçan,"Çocuklarım kurtulduğu için şükrediyorum. Komşularım kurtardı, Allah onlardan razı olsun. Eşim, çocuğum ve torunum iyi çok şükür. Hastaneye kaldırıldılar. Çok kötü durumdayım" diye konuştu.

Öte yandan, yüzlerce insan yangını merakla izlemesi dikkat çekti.