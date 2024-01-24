Adana\'da Mobilyacılar Sitesi\'nde Atölyede Yangın Çıktı

Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir atölyede yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir sünger yapım atölyesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. - ADANA