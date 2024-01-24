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Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde Atölyede Yangın Çıktı - Son Dakika
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Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde Atölyede Yangın Çıktı

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde bir sünger yapım atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Adana\'da Mobilyacılar Sitesi\'nde Atölyede Yangın Çıktı
24.01.2024 - 17:36,
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Adana'da Mobilyacılar Sitesi'nde bir atölyede yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nde bulunan bir sünger yapım atölyesinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA
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