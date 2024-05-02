Adana'da Motosiklet Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika
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Adana'da Motosiklet Fabrikasında Yangın Çıktı

Adana'da Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında çıkan yangın fabrikanın tamamını sardı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikanın içerisindeki motosikletler de çıkartılmaya çalışılıyor.

02.05.2024 23:15  Güncelleme: 23:18
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Fabrikadan yükselen alevler böyle görüntülendi

ADANA - Adana'da Tarsus yolu üzerinde bulunan motosiklet fabrikasında çıkan yangın fabrikanın tamamını sardı. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, fabrikanın içerisindeki motosikletler de çıkartılmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus yolu üzerinde bulunan Arora motosiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın tüm fabrikayı sardı. Adana Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına ilçelerden de itfaiye araçlarıyla destek verildi. Henüz kontrol altına alınamayan yangına TOMA, arazöz ve iş makineleriyle müdahale ediliyor. Yangın için hava desteği de istendi. Bir yandan yangını kontrol altına almak için mücadele devam ederken, bir yandan da yanmakta olan fabrikanın içerisindeki motosikletler çıkartılmaya çalışılıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Motosiklet Fabrikasında Yangın Çıktı - Son Dakika

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