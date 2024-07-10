Adana'da Narkotik Operasyonunda 56 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Adana'da Narkotik Operasyonunda 56 Kişi Yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 hafta boyunca gerçekleştirdikleri operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirdi. Yakalanan 56 şüpheliden 42'si tutuklandı.

10.07.2024 09:58
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Adana'da narkotik polisleri 1 hafta boyunca yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirdi, 56 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin 42'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Haziran-6 Temmuz tarihleri arasında yaptığı operasyonlarda ve sokak çalışmalarında torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, 7 kilo 708 gram esrar, 3 bin 633 adet uyuşturucu hap, 942 gram bonzai, 259 gram bonzai hammaddesi, 874 gram metamfetamin, 60 kök Hint keneviri ve 4 adet ruhsatsız tabanca ile 2 adet tüfek ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 56 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 42'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Narkotik Operasyonunda 56 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Narkotik Operasyonunda 56 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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