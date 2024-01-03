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Adana'da narkotik operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da narkotik operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda Kazım D., Mehmet Sena A., Umut T., İbrahim T. isimli 4 kişiyi yakaladı. Yapılan baskınlarda bonzai, metamfetamin, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana\'da narkotik operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı
03.01.2024 - 23:38,
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Adana'da narkotik operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı

ADANA - Adana'da narkotik ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen Kazım D., Mehmet Sena A., Umut T., İbrahim T. ve Umut G.'nin evlerine baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 5 şüphelide yakalanırken ikametlerde yapılan arama çalışmalarında, 426,93 gram bonzai, 470,61 gram bonzai çoğaltmada kullanılan tütün, 173,62 gram metamfetamin, 1 uyuşturucu hap, 11,46 gram bonzai hammeddesi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüphelilerden Kazım D., Mehmet Sena A., Umut T., İbrahim T. tutuklandı, Umut G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Narkotik, Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da narkotik operasyonunda yakalanan 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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