Adana\'da Orman Yangını Kısmen Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde dün çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi Kuşkayası mevkiinde dün saat 11.00 sıralarında çıkan ve dağın yamacında süren orman yangını etrafı çevrelenerek kısmen kontrol altına alındı.

Sarp kayalık alanda başlayan ve rüzgarın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, gece zorlu yamaca ulaşabilmek için yoğun çaba sarf etti. Kozan Belediyesi AKOM ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın sabahın ilk ışıklarında havadan müdahale ile kısmen kontrol altına alındı. Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. - ADANA