Adana'da Orman Yangınları İçin 7 Şüpheli Tutuklandı

Adana'daki orman yangınlarını çıkaran 7 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da bir yangın söndürme uçağının müdahale ederken kırıma uğramasına neden olan orman yangınıyla ilgili 5, başka bir orman yangına neden olan 2 olmak üzere 7 şüpheli tutuklandı.

Adana'da 18 ve 19 Haziran'da merkez Çukurova ilçesi Bozcalar ile Fadıl Mahallesi'nde iki ayrı orman yangını meydana gelmişti.

18 Haziran'da anız yangını ile başlayıp ormana sıçrayan yangınla ilgili şüpheliler D.A. ile F.Ç. yakalandı. Havadan ve karadan ekiplerin müdalesiyle söndürülen yangını çıkardıklarını itiraf eden 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uçak düşmesine neden olan yangına: 5 tutuklama

İkinci yangın ise 19 Haziran'da merkez Çukurova ilçesi Fadıl Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda çıkmıştı. 12 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile 28 kara ekibiyle müdahale edilen orman yangını yaklaşık 8 saatlik mücadele ile söndürülmüştü. Yangına müdahale için Seyhan Baraj Gölü'nden su alıp kalkış yapmaya çalışan bir yangın söndürme uçağı da düşmüş, 2 pliot sağ kurtulmuştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili güvenlik güçleride çalışma yaptı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yangın çıkarılmasıyla ilgili 5 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan 5 şüpheli jandarma da ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 şüpeli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Peşpeşe çıkan 2 orman yangınında toplam 7 şüpheli tutuklanmış oldu.