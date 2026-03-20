Adana'da Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 17 Yaralı

Adana'da kontrolden çıkan yolcu otobüsü refüje çarparak devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.

Kaza, Adana Kozan'da sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ankara-Kadirli seferini gerçekleştiren yolcu otobüsü, Kozan'da kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi. İhbar sonucu bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kazada yaralanan otobüs personeli ve yolculara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı. Yapılan müdahalelerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA