Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
20.05.2026 12:17
Adana'da sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, trafikte aksamalar yaşandı ve su birikintileri oluştu.

Adana'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde birçok cadde ve bulvar göle dönerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu. Özellikle Seyhan ilçesindeki Kıyıboyu Caddesi adeta nehre dönerken, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Çukurova ilçesinde bulunan Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı girişinde ise sürücüler suyla kaplanan yolda ilerlemekte zorlandı. Trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı.

Yağış nedeniyle bazı noktalarda rögarların taştığı görülürken, ekiplerin su tahliye çalışması yaptığı öğrenildi. Meteorolojinin kentte yağışların aralıklarla devam edeceği yönündeki uyarısı sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Doğal Afet, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

