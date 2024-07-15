Adana\'da samanlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

3.Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesinde samanlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

İlçeye bağlı Yüksekören Mahallesinde Yasin Küntaş'a ait samanlıkta yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri geldi. Ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında samanlık kullanılamaz hale gelirken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA