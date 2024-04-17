Adana'da Son 5 Günde 2 Köpek Saldırısı: Uzmanlar Uyarıyor - Son Dakika
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Adana'da Son 5 Günde 2 Köpek Saldırısı: Uzmanlar Uyarıyor

Adana\'da Son 5 Günde 2 Köpek Saldırısı: Uzmanlar Uyarıyor

Adana'da son 5 günde yaşanan 2 köpek saldırısı nedeniyle uzmanlar köpek sahiplerini uyararak, ağızlık takmadan dışarı çıkartmamalarını önerdi. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, köpeklerin ağızlık takılarak dışarı çıkartılmasını önererek, sokak köpeklerinin de kısırlaştırılması gerektiğini belirtti.

17.04.2024 10:39  Güncelleme: 10:45
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Adana'da son 5 günde yaşanan 2 köpek saldırısı nedeniyle uzmanlar köpek sahiplerini uyararak, ağızlık takmadan dışarı çıkartmamalarını önerdi.

12 Nisan günü Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi Ray Sokak'ta ailesiyle birlikte bayram ziyaretinden dönen 4 yaşındaki Asel Uğraş, sokakta Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Çevre sakinlerinin müdahalesi ile kurtarılan minik Asel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Köpeğin sahibi olduğu belirlenen Sedat E. gözaltına alınırken, köpek barınağa gönderildi. Minik Asel hastanede 3 gün tedavi görürken gözaltına alınan Sedat E. ve köpeğin yeni sahibi Mümin K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca bu olaydan 2 gün sonra merkez Çukurova ilçesinin Belediye Evleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı üzerinde, ekmek almak için evinden çıkan Sümeyye Tek, kaldırımda ilerlerken birdenbire ortaya çıkan iki sahipsiz köpeği fark etti. Aniden telaşa kapılan Tek, terliklerini hızla çıkarıp, köpeklerden uzağa yola doğru koşmaya başladı. O sırada bulvarda ilerleyen Adnan B., aracıyla seyir halindeyken aniden önüne çıkan Tek'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Tek savruldu ve taklalar attı, sonrasında asfalt zemine düşerek yaralandı.

"Ağızlık ile köpek gezdirmek aslında çok yararlı"

Son 5 günde yaşanan 2 köpek saldırısının ardından Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Köse, köpeklerin ağızlık takılarak dışarı çıkartılmasını önererek, "Sokaklarda bu kadar çok köpek olduğu zaman böyle durumlar ile karşılaşabilirsiniz. Köpeklerin doğasında böyle şeyler var. Bir takım yasaklı ırklar var. O ırklar kısırlaştırıldı ve ağızlarına ağızlık takılması zorunluluğu getirildi. Geçenlerde Rottweiler cinsi bir köpek küçük bir kızı yaraladı. Bu köpek yasaklı ırk değil ancak çok güçlü çene kasları var bu köpeklerin. Bunları ağızlık ile dolaştırmak zorundayız. Bir köpek besliyorsanız eğer onun bebekliğinden büyüdüğü zamana kadar veteriner hekimler ile yapmalısınız. Köpekler ısırdı, popülasyon arttı diye köpek düşmanı olmaya gerek yok. Ancak uzman yardımı alarak köpek beslemek çok önemli. Ağızlık ile köpek gezdirmek aslında çok yararlı. Hem köpeklerimiz bu sayede sokaklarda istemediğimiz şeyleri yiyemez" ifadelerini kullandı.

"Sokaklar köpeklerden geçilemeyecek"

Öte yandan, Başkan Köse sokak köpeklerinin de kısırlaştırılması gerektiğini belirterek, "Sokak köpekleri için de belediyeler kısırlaştırma merkezlerinde daha çok kısırlaştırma yapmak zorundalar. Bu önüne geçilemez bir hal aldı. Köpekler eğer kısırlaştırılmazsa yakında sokaklar köpeklerden geçilemeyecek bir hale gelecek" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adana'da Son 5 Günde 2 Köpek Saldırısı: Uzmanlar Uyarıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da Son 5 Günde 2 Köpek Saldırısı: Uzmanlar Uyarıyor - Son Dakika
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