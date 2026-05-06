Adana\'da Suçla Mücadele: 298 Kişi Yakalandı

Adana'da Seyhan polisi 15 günlük çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 264 kişi ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 firari hükümlüyü yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, araştırma birimleri ve çarşı-mahalle bekçileri tarafından yapılan uygulamalarda ilçe genelinde aranan şahıslara yönelik denetimler sıklaştırıldı.

Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgularında, farklı suçlardan arandığı belirlenen 264 şüpheli tespit edilerek gözaltına alınırken, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 firari hükümlü de ekiplerce yakalandı.

Emniyet birimlerince ilçe genelinde suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - ADANA