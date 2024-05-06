Adana\'da Sulama Kanalına Düşen Kadın Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

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Adana'da sulama kanalına düşen kadını çevredeki vatandaşlar kurtarırken, hastaneye götürülen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Tezcan Kanal (30) sabah saatlerinde sulama kanalına düştü. Kadın kanalda sürüklenmeye başladı. Kanala düşen kadını gören çevredeki vatandaşlar hiç düşünmeden kanala atlayarak kadını kurtarmak için mücadele etti. Bir süre sonra vatandaşlar genç kadını kanal kenarına kadar sürükledi. Daha sonra ise kanal kenarındaki vatandaşların da yardımıyla kadın sulama kanalından çıkartıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA