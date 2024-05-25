Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika
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Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Adana\'da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesinde sulama kanalında elini yıkarken suya düşen genç, akıntıya kapılarak kayboldu. Su altı polisleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda gencin cansız bedeni bulundu. Acılı anne, evladının cesedini kucağına alarak başını okşayarak gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

25.05.2024 09:55
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Adana'da sulama kanalında elini yıkarken suya düşüp akıntıda kaybolan gencin cansız bedeni bulundu. Evladını kaybeden acılı anne, çocuğunun cesedini kucağına alıp başını okşayarak gözyaşlarına boğuldu.

Olay, 24 Mayıs günü akşam saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Alper Bingül (17) sulama kanalında elini yıkamak istedi. Dengesini yitiren genç, sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşlar Burak Alper B.'nin suya düştüğünü görünce durumu polise bildirdi. Bu sırada vatandaşların kurtarmaya çalıştığı sırada Burak Alper Bingül akıntıya kapılıp kayboldu. Bölgeye sevk edilen sualtı polisleri arama çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla arama çalışmasına ara verildi.

Su içerisinde kaybolan Burak Alper'in ailesi sabaha kadar kanalda arama çalışması yaptı. Sabah saatlerinde sualtına bağlı kurbağa adamlar bölgeye gelerek gencin cansız bedenini buldu. Düştüğü yerin 2 kilometre uzağında sulama kanalının kapaklarında bulunan Burak Alper'in cesedi kurbağa adamlar tarafından çıkartıldı.

"Evladının son kez başını okşadı"

Acılı anne Sibel Bingül, sulama kanalında hayatını kaybeden evladının başında gözyaşlarına boğuldu. Anne Bingül, evladının cansız bedenini kucağına alarak başını okşayarak acısını yaşadı. Yapılan incelemelerinin ardından Burak Alper'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ölen gencin dayısı Necim Bingül yetkililerin olay yerine geç geldiğini öne sürerek ateş püskürdü. Necim Bingül, "Benim yeğenim akşam 19.00'da burada suya kapılıyor. Anında polis ve jandarmaya bilgi verildi. Ancak 9 gibi buraya geldiler. Jandarma bir iki tur atmış. Ben Mardin'den yola çıkarak geldim, cenazemi buldum. Savcı mı veya polisin ihmali. Muhtemelen savcının ihmali, savcı emir vermeye kadar kimse olay yerini terk edemez" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

Seyhan, Adana, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu - Son Dakika

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