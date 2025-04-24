Adana\'da Uyuşturucu Operasyonu: 500 Gram Ele Ge geçirildi

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir araçta 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Çalışmada KOM Şube Müdürlüğü ve Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlediği bir araç durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada 500 gram kubar ve uç olarak tabir edilen esrar ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli de yakalandı.

Şüpheliler, adli işlemleri yapılması için jandarmaya götürüldü. - ADANA