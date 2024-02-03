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Adana'da Yakalanan 29 Şüpheliden 21'i Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Yakalanan 29 Şüpheliden 21'i Tutuklandı

Adana\'da Yakalanan 29 Şüpheliden 21\'i Tutuklandı

Adana merkezli 25 ilde yapılan 'SİBERGÖZ-21' operasyonunda yakalanan 29 şüpheliden 21'i mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun yasadışı bahis oynatan şebekeye yönelik olduğunu açıklamıştı. Yakalanan şüpheliler arasında çete liderleri de bulunuyor.

03.02.2024 09:47
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Adana merkezli 25 ilde yasadışı bahis şebekesine eş zamanlı yapılan "SİBERGÖZ-21" operasyonunda, Adana'da yakalanan 29 şüphelinin 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ocak günü Adana, merkezli 25 ilde eş zamanlı yasadışı bahis oynatan şebekeye "SİBERGÖZ-21" operasyonu yapıldığını açıklamıştı.

15 paravan şirket ile 1 milyar 224 milyon 768 TL hacminde işlem yapan yasadışı bahis şebekesinde Adana'da çete liderleri H.C.Y., F.A., S.G., O.A., U.E., E.K., A.Y.'nin de aralarında bulunduğu 29 kişi yakalanmıştı.

Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 21 kişi tutuklandı, 7 kişi adli kontrol şartıyla 1 kişi ise savcılıktan serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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