Adana Kozan'da çıkan orman yangını havadan görüntülendi - Son Dakika
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Adana Kozan'da çıkan orman yangını havadan görüntülendi

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi. Bölgede ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor. 5 helikopter, 2 uçak ve 350 personel ile yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

29.07.2024 13:01
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Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alınırken, yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi. Bölgede ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde sabaha karşı çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın kısmen kontrol altına alındı. 15 dönüm ziraat alanı ve 30 dönüm ormanlık alanı saran dumanlar ve alevler havadan görüntülendi. Görüntülerde yanan alanlar ve ormanlık alandan yükselen dumanlar yer aldı.

5 helikopter, 2 uçak ve 350 personel ile yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerin müdahalesi sürüyor. - ADANA

Kaynak: İHA

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