Adana Kozan'da jandarma operasyonu, bilişim suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü Ö.A'yı yakaladı
Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.A. yakalandı. Adana İl Jandarma Komutanlığı Kozan JASAT ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine götürüldü.
Adana'nın Kozan ilçesinde, jandarma ekiplerince aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.A. yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı Kozan JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, hakkında "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık" suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.A. yakalandı.
İlçe jandarma komutanlığına getirilen hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine götürüldü.
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