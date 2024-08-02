Adana Valisi Yavuz Selim Köşger: Kozan'daki orman yangınında kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personel kurtuldu

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Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu bildirdi.

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını fakat helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını söyleyerek, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette, sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok" ifadelerini kullandı. - ADANA