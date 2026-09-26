Adapazarı'nda mezarlık duvarına çarpan araçtaki 36 yaşındaki adam hastanede öldü - Son Dakika
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Adapazarı'nda mezarlık duvarına çarpan araçtaki 36 yaşındaki adam hastanede öldü

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Adapazarı Karakamış Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil önce mezarlık duvarına ardından yol kenarındaki römorka çarptı. Kazada yaralanan 36 yaşındaki adam, sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkarak önce mezarlık duvarına ardından yol kenarındaki römorka çarpan araçta 36 yaşındaki adam, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Karakamış Mahallesi Karakamış Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Okan Deniz (36) idaresindeki 54 AFC 452 plaka Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce mezarlık duvarına ardından yol kenarında bulunan römorka çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Okan Deniz (36) yaralandı. Bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Deniz, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Sakarya Eğitim Ve Araştırma HastanesiEğitim ve Araştırma Hastanesi3. SayfaSakaryaYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Adapazarı'nda mezarlık duvarına çarpan araçtaki 36 yaşındaki adam hastanede öldü - Son Dakika
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