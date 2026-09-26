Adapazarı'nda mezarlık duvarına çarpan araçtaki 36 yaşındaki adam hastanede öldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkarak önce mezarlık duvarına ardından yol kenarındaki römorka çarpan araçta 36 yaşındaki adam, sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.

Karakamış Mahallesi Karakamış Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Okan Deniz (36) idaresindeki 54 AFC 452 plaka Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak önce mezarlık duvarına ardından yol kenarında bulunan römorka çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Okan Deniz (36) yaralandı. Bölgeye gelen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan Deniz, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.