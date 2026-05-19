Adapazarı'nda Minibüs Kazası
Adapazarı'nda Minibüs Kazası

19.05.2026 22:55
Kontrolden çıkan minibüs, demirlere çarparak refüje çıktı. Yaralı yok, trafik kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kontrolden çıkan minibüs, yolun ortasında bulunan demirlere çarptı.

Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde, Yeni Cami'den Atatürk Kapalı Spor Salonu istikametine seyir halinde olan 54 T 0273 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun ortasında bulunan demirlere çarparak refüjün üstüne çıktı. Kazada yaralanan olmadı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kaza esnasında araçta bulunan sürücüye ve yolcuya tedbir amaçlı müdahalede bulunurken polis ekipleri ise ikinci bir kazanın önlenmesi için trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Hasarlı araç çekici yardımı ile yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
