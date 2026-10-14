ADF, HMAS Leeuwin'de kadın denizcilerin duşlarına gizli kamera iddiasını soruşturuyor - Son Dakika
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ADF, HMAS Leeuwin'de kadın denizcilerin duşlarına gizli kamera iddiasını soruşturuyor

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Avustralya Savunma Kuvvetleri, HMAS Leeuwin'de kadın denizcilerin duş alanlarına gizli kameralar yerleştirildiği ve görüntülerin internete yüklenmiş olabileceği iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Cairns'te gemide gizli kayıt yapan cihaz doğrulandı ve gemi limanda tutuluyor.

Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF), donanmaya ait HMAS Leeuwin gemisinde kadın denizcilerin duş alanlarına gizli kameralar yerleştirildiği ve görüntülerin internete yüklenmiş olabileceği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Avustralya Kraliyet Donanması'nda kamera skandalı yaşanıyor. Bağımsız senatör, eski asker ve savunma politikaları savunucusu Jacqui Lambie, Avusturalya Donanmasına ait HMAS Leeuwin gemisinde "kadın denizcilerin duş alanlarında yakın zamanda gizli kameralar bulunduğunu" öne sürdü. Lambie bugün Avustralya Senatosu'nda yaptığı konuşmada, "Bana olayın yakın zamanda yaşandığı ve soruşturma devam ederken geminin denize açılmasının engellendiği söylendi. Daha da endişe verici olan ise bu kameralardan elde edilen görüntülerin cihazlar bulunmadan önce internete yüklenmiş olabileceği yönündeki iddialar" ifadelerini kullandı.

Lambie, "Kadın denizcilerimizin kaçı en mahrem anlarında habersizce kaydedildi? Şimdiye kadar ne kadar görüntü, kişilerinin bilgisi veya rızası olmadan internette paylaşıldı ya da yüklendi? Bugün Donanmaya yönelttiğim sorular bunlar" dedi.

"Savunma Bakanlığı hiçbir biçimde kabul edilemez davranışlara müsamaha göstermemektedir"

Avustralya Savunma Kuvvetleri'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada, Queensland eyaletinin Cairns kentinde bulunan geminin kamarasında gizli görüntü kaydı yapan bir cihaz bulunduğu doğrulandı. Açıklamada, "Savunma Bakanlığı bu olayı son derece ciddiye almaktadır ve hiçbir biçimde kabul edilemez davranışlara müsamaha göstermemektedir. Soruşturmanın yürütülmesine ve gemi mürettebatına gerekli desteğin derhal sağlanmasına fırsat tanımak amacıyla gemi limanda tutuldu. Personelin esenliği Savunma Bakanlığının önceliğidir ve destek çalışmaları devam etmektedir" denildi. Bakanlık, soruşturmanın devam ettiğini ve söz konusu personelin mahremiyetini korumak amacıyla şu aşamada konuya ilişkin başka bir açıklama yapılamayacağını bildirdi.

Kaynak: İHA
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