Adıyaman Besni\'de otomobilin motoruna sıkışan kedi itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin motor bölümüne girerek sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Şahintepesi mevkisinde bir otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu Besni Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, otomobilin motor bölümüne girerek sıkışan kediyi dikkatli bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen kedi, ekiplerin müdahalesinin ardından doğal ortamına bırakıldı.