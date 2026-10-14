Adıyaman-Çelikhan yolunda iki kamyonun çarpışmasıyla 2 kişi yaralandı; kuyruk oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adıyaman-Çelikhan yolunda iki kamyonun çarpışmasıyla 2 kişi yaralandı; kuyruk oluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman-Çelikhan yolunda iki kamyonun çarpışmasıyla 2 kişi yaralandı; kuyruk oluştu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman-Çelikhan kara yolunda Ormaniçi köyü yakınlarında iki kamyon çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Adıyaman'da iki kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Çelikhan kara yolu Ormaniçi köyü yakınlarında sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 09 AJ 759 plakalı kamyon ile 23 DE 280 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada Yunus Seçilmiş ve Yusuf Uluçay yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolu kısa süreliğine trafiğe kapatılırken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin çalışmalarının ardından yoldaki trafik akışı yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
ÇelikhanAdıyaman3. SayfaGüncelKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’ın iptal edilen golünde karar doğru mu Ünlü hakem noktayı koydu Galatasaray'ın iptal edilen golünde karar doğru mu? Ünlü hakem noktayı koydu
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Mikrofonu unuttular Gelinin “Alnımdan öpeceksin“ uyarısına damadın yanıtı bomba Mikrofonu unuttular! Gelinin "Alnımdan öpeceksin" uyarısına damadın yanıtı bomba
Tarık Akan’ın üç çocuğu doğum günü etkinliğinde bir araya geldi Tarık Akan'ın üç çocuğu doğum günü etkinliğinde bir araya geldi
22:26
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı
Sarıyer’de sel sularının ortasında kaldı, canını cam pencereye tırmanarak kurtardı
22:18
Beyoğlu’nda sel dehşeti Kadın metrelerce sürüklendi, imdadına vatandaşlar yetişti
Beyoğlu’nda sel dehşeti! Kadın metrelerce sürüklendi, imdadına vatandaşlar yetişti
22:09
İstanbul’da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
İstanbul'da felaket gecesi: 1 can kaybı, 2 bin 518 ihbar
21:58
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
Canlı anlatım: Maçta goller üst üste
21:51
İstanbul Valisi Gül’den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının
İstanbul Valisi Gül'den vatandaşlara bir uyarı daha: Özel araçlarınızla trafiğe çıkmaktan kaçının
21:36
Şampiyonlar Ligi’nde 6-3’lük nefes kesen maç
Şampiyonlar Ligi'nde 6-3'lük nefes kesen maç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 22:38:21. #.0.2#
SON DAKİKA: Adıyaman-Çelikhan yolunda iki kamyonun çarpışmasıyla 2 kişi yaralandı; kuyruk oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei