Adıyaman\'da 13 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

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Adıyaman'da 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik suçlarından aranan ve 13 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahıs, jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.E., isimli şahıs burada adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN