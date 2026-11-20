Adıyaman'da 8-10 yaşındaki çocukların parkta yaktığı kolonya ateşi tehlikeye yol açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi'ndeki parkta 8-10 yaşlarındaki çocuklar, oyun alanının zeminine döktükleri kolonyayı ateşe verdi. Alevlerle oynayan çocukların tehlikeli oyunu vatandaşların uyarısıyla sona erdi; çocuklar zarar görmeden parktan uzaklaştı.
Adıyaman'da çocukların oyun parkında yaktığı ateş tehlikeye yol açtı.
Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi'ndeki parkta 8 ile 10 yaşlarındaki çocuklar, oyun grubunun bulunduğu alanda zemine döktükleri kolonyayı ateşe verdi. Ateşin tutuşmasıyla oyun alanının zemininden alevler yükseldi. Alevlerle oynayan çocukların tehlikeli oyunu vatandaşların uyarıları sonrası sona erdi. Çocukların ateşten zarar görmeden parktan uzaklaşması rahat bir nefes aldırdı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?