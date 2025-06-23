Adıyaman\'da Anız Yangını Bahçeye Sıçradı

Adıyaman'da meydana gelen anız yangınını bahçeye sıçradı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi Sanayi Kavşağı yakınlarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken alevler civarda bulunan meyve bahçesine sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN