Adıyaman'da Anız Yangını: Büyükbaş Hayvanlar Tahliye Edildi

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Adıyaman'da meydana gelen anız yangının saman balyalarına sıçraması sonrası civarda bulunan büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Külafhöyük Köyü yakınlarında bulunan faaliyet gösteren bir çiftlik civarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek saman balyalarına sıçradı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan ise çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanları her ihtimale karşı tahliye etti. Hayvanlar güvenli alana çekilirken yangın ise yapılan çalışmaların ardından söndürüldü.

Konuyla ilgili soruştura sürüyor. - ADIYAMAN