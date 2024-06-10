Adıyaman'da Anız Yangını: Büyükbaş Hayvanlar Tahliye Edildi - Son Dakika
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Adıyaman'da Anız Yangını: Büyükbaş Hayvanlar Tahliye Edildi

Adıyaman merkeze bağlı Külafhöyük Köyü yakınlarında bulunan bir çiftlikte çıkan anız yangını, saman balyalarına sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanlar güvenli alana tahliye edildi. Yangın söndürüldü ve soruşturma devam ediyor.

10.06.2024 12:54
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Adıyaman'da meydana gelen anız yangının saman balyalarına sıçraması sonrası civarda bulunan büyükbaş hayvanlar tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Külafhöyük Köyü yakınlarında bulunan faaliyet gösteren bir çiftlik civarında anız yangını meydana geldi. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek saman balyalarına sıçradı. Durum üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan ise çiftlikte bulunan büyükbaş hayvanları her ihtimale karşı tahliye etti. Hayvanlar güvenli alana çekilirken yangın ise yapılan çalışmaların ardından söndürüldü.

Konuyla ilgili soruştura sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Anız Yangını: Büyükbaş Hayvanlar Tahliye Edildi - Son Dakika

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