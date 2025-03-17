Adıyaman\'da Araç Domuza Çarptı, Hayvan Telef Oldu

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan domuz, aracın çarpması sonucu telef oldu.

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan bir domuza sürücüsü öğrenilemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etlisiyle domuz telef olurken araçta ise hasar meydana geldi. Telef olan domuzun etrafa kötü koku yaymaması için durum belediye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, ölü domuzu çöp aracına alarak katı atık depolama bölgesine götürdü. - ADIYAMAN