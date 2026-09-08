Adıyaman'da aranan 53 kişi yakalandı, 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Adıyaman'da aranan 53 kişi yakalandı, 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi

Adıyaman\'da aranan 53 kişi yakalandı, 11\'i tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Adıyaman'da huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla düzenlenen operasyonlarda, hırsızlık dahil çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 11'i tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi, ayrıca narkotik operasyonlarında 18 kişi hakkında işlem yapıldı.

Adıyaman'da vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve suçun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı. Şüphelilerden 11'i tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanması, suç işleme potansiyeli bulunan kişilerin caydırılması ve suçların önlenmesine yönelik il genelinde çalışmalar gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, 6'sı hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 53 kişi yakalandı. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapılırken, 11 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yürütülen çalışmalarda ise 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Şüphelilerden "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda, 1 adet sentetik ecza hapı, 26,44 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Narkotik, Güvenlik, 3. Sayfa, Adıyaman, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da aranan 53 kişi yakalandı, 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da aranan 53 kişi yakalandı, 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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