Adıyaman'da Asfalt Ziftine Batan 8 Küçükbaş Hayvan Kurtarıldı

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Adıyaman'da tarlaya dökülen asfalt ziftine batan 8 küçükbaş hayvan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

Olay, Adıyaman Kahta karayolu Fuar Merkezi karşısındaki arazide meydana geldi. Hüseyin Çil isimli vatandaşın otlatmak için araziye çıkardığı hayvanları, daha önceden araziye dökülen ve havanın sıcak olmasından dolayı eriyen asfalt ziftine battı. Arazide oluşan küçük zift göletine batan 8 küçükbaş hayvanı kendi imkanlarıyla çıkartamayan Hüseyin Çil, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zift göletine batan hayvanları tek tek çıkartmaya çalıştı. Hayvanları güçlükle çıkartan ekipler iş makinesi yardımı ve uzun uğraşlar sonucunda 8 hayvanı kurtarmayı başardı. - ADIYAMAN