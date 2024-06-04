Adıyaman'da Asfalt Ziftine Batan 8 Küçükbaş Hayvan Kurtarıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da Asfalt Ziftine Batan 8 Küçükbaş Hayvan Kurtarıldı

Adıyaman Kahta karayolu Fuar Merkezi karşısındaki arazide otlatılan 8 küçükbaş hayvan, eriyen asfalt ziftine batınca itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İş makinesi yardımıyla ve uzun uğraşlar sonucunda hayvanlar güçlükle çıkartıldı.

04.06.2024 10:08
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Adıyaman'da tarlaya dökülen asfalt ziftine batan 8 küçükbaş hayvan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda kurtarıldı.

Olay, Adıyaman Kahta karayolu Fuar Merkezi karşısındaki arazide meydana geldi. Hüseyin Çil isimli vatandaşın otlatmak için araziye çıkardığı hayvanları, daha önceden araziye dökülen ve havanın sıcak olmasından dolayı eriyen asfalt ziftine battı. Arazide oluşan küçük zift göletine batan 8 küçükbaş hayvanı kendi imkanlarıyla çıkartamayan Hüseyin Çil, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zift göletine batan hayvanları tek tek çıkartmaya çalıştı. Hayvanları güçlükle çıkartan ekipler iş makinesi yardımı ve uzun uğraşlar sonucunda 8 hayvanı kurtarmayı başardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Asfalt Ziftine Batan 8 Küçükbaş Hayvan Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da Asfalt Ziftine Batan 8 Küçükbaş Hayvan Kurtarıldı - Son Dakika
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