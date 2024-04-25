Adıyaman\'da düğünde havaya ateş eden şahıs otomatik av tüfeğiyle yakalandı

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Adıyaman'da düğünde havaya ateş eden şahıs kullandığı otomatik av tüfeğiyle yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir düğün esnasında havaya ateş ettiği tespit edilen M.K.B. isimli şahsı yakaladı. Şahısla birlikte 1 adet otomatik av tüfeği ve şarjörü, 6 adet av tüfeği kartuşu, 1 adet kurusıkı tabanca ile şarjörü ve 15 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN