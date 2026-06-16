Adıyaman'da Elektrikli Motosiklet Kazası - Son Dakika
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Adıyaman'da Elektrikli Motosiklet Kazası

Adıyaman\'da Elektrikli Motosiklet Kazası
16.06.2026 13:55
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Adıyaman'da elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Meslek Lisesi kavşağında N.G. idaresindeki 02 AGF 397 plakalı elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale ardından hastaneye Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Adıyaman, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman'da Elektrikli Motosiklet Kazası - Son Dakika

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