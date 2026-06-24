Eve giren yılan yakalanarak doğaya bırakıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir evin garajına giren yılan, vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Besni ilçesi Çat Mahallesi'nde bir evin garaj bölümünde yılanı fark eden ev sakinleri durumu Besni Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin dikkatli müdahalesi sonucu yakalanan yılan, daha sonra yerleşim alanına uzak bir bölgeye bırakıldı. - ADIYAMAN