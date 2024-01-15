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Gölbaşı'nda Husumetlisini Silahla Yaralayan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Gölbaşı'nda Husumetlisini Silahla Yaralayan Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde husumetlisini silahla bacağından vuran M.S. isimli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, Gölbaşı Adliyesi'nde yapılan mahkeme sonucunda tutuklandı. Soruşturma ise devam ediyor.

Gölbaşı\'nda Husumetlisini Silahla Yaralayan Şahıs Tutuklandı
15.01.2024 - 22:46,
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde husumetlisini silahla bacağından vuran şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesinde önceki gün husumetlisi A.D. isimli kişiyi bacağından vurarak yaralayan M.S. polis ekiplerince yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği Gölbaşı Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Gölbaşı'nda Husumetlisini Silahla Yaralayan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika


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