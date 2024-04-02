Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 3'e yükseldi.
Edinilen bilgilere göre, birkaç gün önce Gölbaşı ilçesi Karaburun köyü yakınlarında Mahmut Sümer idaresindeki 01 AGM 34 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Erkan Can idaresindeki 02 AEF 657 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışmış, kazada otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Derya Karakurd, Ali Karakurd, Canel Karakurd ve Alperen Karakurd yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki Alperen Karakurd yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
Hastanede tedavi altında bulunan ve sağlık durumları ağır olan Ali Karakurd (2) ile Mahmut Sümer (42) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde ölü sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Kovada Gölü'nde gerçekleştirilen denetimde, kaçak avcılıkta kullanılan bin 200 metre uzatma ağı ele geçirildi. Ele geçirilen ağa el konularak, av aracına yakalanan su ürünleri canlı olarak göle iade edildi.
Erzurum-Pasinler karayolunda meydana gelen trafik kazasında 25 LR 618 plakalı resmi araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun orta kısmındaki refüje uçtu. Kazada bir kişi yaralandı ve Şehir Hastanesine sevk edildi.
Ataşehir Ferhat Paşa Mahallesi'nde bulunan bir metal üretimi işyerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken işyerindeki bazı iş makineleri kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı. İstasyon Mahallesinde yapılan operasyonda 120 içimlik sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 6 kişi daha gözaltına alındı. Serbest bırakılan diğer şüphelilerin işlemleri tamamlandıktan sonra H.K. tutuklandı.
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, geçmeye çalıştığı araca çarparak kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Adıyaman'da İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden C.N. tutuklanırken, F.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diyarbakır'da son bir ayda gerçekleştirilen 67 ayrı kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda çok sayıda kaçak sigara, telefon ve tarihi sikke ele geçirildi.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 6 ayrı suçtan 23 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. M.Y.T isimli hükümlü, silahlı tehdit, kasten yaralama, uyuşturucu bulundurma, hırsızlık, kanuna muhalefet ve kaçma suçlarından aranıyordu. Yakalanan hükümlü tutuklanarak Vezirköprü Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Adıyaman'da yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şahıstan biri mahkemece tutuklandı. Operasyonda 26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.
Sultangazi'de meydana gelen silahlı kavgada bir kişi yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı ve 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Kavga, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?