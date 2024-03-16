Adıyaman'da 'kasten öldürme' suçundan 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 'kasten öldürme' suçundan aranması bulunan ve 20 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.S. isimli şüpheli şahsı yapılan çalışma sonucunda yakaladı.
Şahıs işlemlerinin adından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da 'kasten öldürme' suçundan hükümlü şahıs yakalandı - Son Dakika
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangında, elektrik ısıtıcısından dolayı çıktığı tahmin edilen yangında yabancı uyruklu bir işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü ve ceset morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin konuşan Özgür Özel, görüntülerin 2019 yılına ait olduğunu ve paranın avukatlık bürosunda sayıldığını belirtti. Özel, bu iddiaların yalan olduğunu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yalana sığındığını ifade etti.
İran'da Yasa Dışı Bahis Oynatan Organize Suç Örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalışan 'Sait Emiri', düzenlenen 'Kartel-6' operasyonuyla İzmir'de yakalandı. Organize suç örgütünün elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 6 kişiye ise adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonla ilgili ayrıntıları paylaşarak operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.
Adıyaman'da 37 kişinin hayatını kaybettiği Zümrüt Apartmanı ile ilgili müteahhit Bilal K.'nın, binada sorun olmadığını ispatlamak için çeşitli kuruluşlardan rapor aldığı ortaya çıktı.
İran'da yasa dışı bahis oynatan organize suç örgütünün elebaşı olan ve suç gelirlerini Türkiye'de aklamaya çalışan Sait Emiri, İzmir'de düzenlenen 'Kartel-6' operasyonuyla yakalandı. Operasyon sonucunda elebaşının da içerisinde bulunduğu 4 kişi tutuklandı, 6 kişiye adli kontrol kararı verildi. Operasyon sırasında 120 bin dolar, 80 bin Euro, 9 adet lüks saat, 15 şirket, 10 adet araç, 17 taşınmaz ve 9 şirket ortaklık payına el konuldu.
Mersin'in Mut ilçesinde taktak olarak bilinen tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldi. Olay yerine giden ekipler, Hüseyin Bozca'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
İran'da faaliyet gösteren ve suç gelirlerini aklamak için Türkiye'yi kullanmaya çalışan Sait Emiri adlı suç örgütünün lideri, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 4 kişi tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İstanbul Esenyurt'ta bir mağazada husumetli kişiler arasında çıkan tartışmada bir şahıs diğerine silahla saldırdı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan kaçarken ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.
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