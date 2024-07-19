Adıyaman'da meydana gelen ikamet yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da meydana gelen ikamet yangını kontrol altına alındı

Adıyaman\'da meydana gelen ikamet yangını kontrol altına alındı

Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir binanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.07.2024 11:42
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Adıyaman'da meydana gelen ikamet yangını korku paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi'nde bulunan bir binanın 2.katında yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da meydana gelen ikamet yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

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