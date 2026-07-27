Mobilya ve tüp satışı yapılan iş yerinde yangın

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde mobilya, ev eşyaları ve tüp satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın esnasında iş yerindeki bazı tüpler patladı.

Yangın, Kahta ilçesi Adeviye Bulvarı üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mobilya, ev eşyaları ve tüp satışı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinde tüplerin bulunması nedeniyle patlama riskine karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin müdahaleleri esnasında iş yerinde bulunan bazı tüpler patladı. Yangın, yapılan çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 1 itfaiye eri dumandan etkilendi. İtfaiye erine sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından iş yerinde incelemeler başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.