Adıyaman\'da Motosiklet Yandı

Adıyaman'da seyir halindeki bir motosiklet yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Adıyaman merkez Alitaşı Mahallesi İmam-ı Azam Camii yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir motosiklet, bilinmeyen nedenle alev aldı. Yanan motosiklet için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda motosiklet kullanılamaz hale geldi. - ADIYAMAN