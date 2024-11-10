Adıyaman'da Orman Yangını Korkuttu - Son Dakika
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Adıyaman'da Orman Yangını Korkuttu

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Adıyaman'da çıkan orman yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

10.11.2024 10:20
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Ormanlık alanda çıkan yangın korkuttu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, ormanlık alanda çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kuzey kısmında yer alan ve şehir merkezine yakın bir mesafede olan Karadağ Ormanlık alanda yangın meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın esnasında bir itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye erine olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu. Yangın ise itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi ve titiz çalışması sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası ormanlık alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Orman Yangını Korkuttu - Son Dakika

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